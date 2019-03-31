Выборы на Украине: оправдаются ли прогнозы?

На Украине проходят президентские выборы - седьмые по счету со времени обретения независимости. К середине дня проголосовали все основные кандидаты. Среди фаворитов опросов - Владимир Зеленский, шоумен и актер. До нынешних выборов политикой он не занимался, и к госслужбе отношения не имел.

Но, вероятно, именно этот фактор играет в его пользу. По мнению многих украинских избирателей, политическая система в стране нуждается в коренных реформах. И Зеленский, считают они, может стать проводником этих перемен.

Рейтинг действующего президента Петра Порошенко, который решил идти на второй срок, заметно ниже. Сказываются накопившиеся за годы его президентства проблемы в сфере экономики, война на востоке Украины. Кстати, жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса принимать участие в нынешних выборах возможности не имеют.

Но при этом сторонники Порошенко ставят ему в заслугу то, что в 2018 году появилась автокефальная Православная церковь Украины и что при Порошенко был отменен визовый режим с Евросоюзом.

Также в тройку лидеров предвыборной гонки входит Юлия Тимошенко - бывшая премьер-министр Украины. Она вернулась в большую политику с обещаниями принять новую конституцию, уменьшить тарифы на газ и электроэнергию. Также в случае победы она планирует реформировать армию и восстановить мир, наказав Россию за аннексию Крыма.

В целом вряд ли кто-то из кандидатов сможет одержать победу в первом туре. Поэтому основная борьба развернется в туре втором. Но без сюрпризов на нынешних выборах не обойдется, уверены наблюдатели.