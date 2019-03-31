"Мигрантам – билет в один конец": Австрия ужесточает миграционную политику

18-летний Ясин Анвари несколько лет назад прибыл в Австрию из Афганистана. Его заявка на предоставление политического убежища была отклонена. Но молодой человек видит свое будущее в Австрии и ждет окончательного решения суда.

"Если мне позволят остаться - это хорошо. у меня есть работа, жилье, я строю свое будущее здесь. Но если мне откажут в убежище мне придется бежать в другую страну", – говорит Ясин.

В Австрии начиная с 2016 года планомерно ужесточается миграционная политика. С 1 марта этого года в стране закрываются центры первичного приема мигрантов.

"Послание должно быть услышано. Если человек не нуждается в защите, у него нет шансов в Австрии. Во въезде такому человеку будет отказано, и билет у него будет только в один конец - домой", – заявил министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль.

Ужесточение миграционной политики яро критикуют "Зеленые". Они в частности предлагают обучать мигрантов и нанимать на работу, которая мало привлекает местное население.

"Нехватка рабочей силы означает, что компании не могут принимать новые заказы, снижаются доходы, а значит, и благосостояние страны", – говорит член партии "Зелёных" Руди Аншобер.

Три года назад власти Австрии приняли решение об ограничении количества людей, которым будет предоставлено убежище.