Еврокомиссия пострадала за климат

Беспорядками ознаменовался марш против изменения климата в Брюсселе.

Гнев протестующих приняла на себя Европейская комиссия. Точнее ее здание. Демонстранты разбили окна в офисе высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

Всего в акции протеста приняли участие около 8 тысяч человек - основная масса из которых студенты.

Марш проходил довольно напряженно. Между полицией и демонстрантами регулярно происходили стычки.

Цель акции протеста привлечь внимание европейских политиков к проблеме изменения климата.