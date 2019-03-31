Тереза Мэй идёт в последний бой за "брексит"

Все меньше времени и вариантов. Тереза Мэй готовится к новой бурной неделе под знаком "брексита".

После третьего по счету провала в Палате общин сделки по выходу Великобритании из ЕС в понедельник парламент снова проголосует по возможным вариантам более мягкого "развода" с Брюсселем.

У премьер-министра Великобритании также есть шанс поставить на голосование отвергнутую сделку в четвертый раз. Которую в кабмине считают наиболее приемлемой.

"На мой взгляд, наилучший вариант выхода - это сделка премьер-министра. Но если парламент так не считает, тогда нужно разобраться, чего он действительно хочет. На данный момент мы видели только то, чего парламент не хочет. Я не считаю, что уходить без соглашения было бы разумным поступком", – заявил министр юстиции Великобритании Дэвид Гок.

Сразу же после провала сделки Мэй в парламенте в третий раз, оппозиционная лейбористская партия призвала премьер-министра уйти в отставку и провести досрочные выборы. Что, по мнению наблюдателей, повергнет страну в еще больший хаос.

"Вы собираетесь сейчас призвать к голосованию по вотуму доверия премьер-министру?", – спрашивает журналистка Sky News Софи Ридж у министра Теневого кабинета лейбористов Эмили Торнберри.

"Посмотрим. Но все идет к тому, что вопрос о доверии правительству нужно поднимать", – отвечает министр.

"Это может случиться на этой неделе? У вас не так много времени"

"Я знаю. Это коллективное решение, и я не могу единолично об этом заявить в вашей программе"

Упорядоченный "Брексит" был запланирован на 29 марта, но в этот день Палата общин сказала ему нет в третий раз. Что разрушило планы правительства отсрочить "развод" на более длительный срок. Теперь единственно возможная дата "брексита" 12 апреля - со сделкой или без.