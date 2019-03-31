"Железной леди Парижа" 130 лет

Символ Парижа отмечает 130-летие. Построенная к Всемирной выставке 1889 года, "Железная леди" поначалу многим не нравилась, но со временем она превратилась в одну из главных достопримечательностей города, которую каждый год посещают 7 миллионов туристов.

"Это знаковое место. Когда вы думаете о Париже, вы думаете об Эйфелевой башне", - говорит девушка по имени Галь из Израиля. "С вершины башни вы можете увидеть весь Париж и даже больше", - добавляет туристка из США Ребекка.

На строительство Эйфелевой башни ушло два года. Для своего времени она стала настоящим чудом инженерной мысли. За 130 лет на башне побывали более 300 млн туристов.