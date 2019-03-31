Папа Франциск: "Нельзя молчать о проблемах мигрантов"

Дети мигрантов танцами встретили Папу Римского Франциска, который сейчас находится с визитом в столице Марокко Рабате. Понтифик побывал в центре по приему мигрантов. По его словам, люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, заслуживают доброжелательного отношения со стороны жителей других стран.

"Место для мигрантов - в глубине сердца церкви", - сказал Франциск. Папа Римский также добавил, что к этим людям нельзя относиться равнодушно, что их нужно интегрировать в новое общество, и призвал не молчать о проблемах мигрантов.