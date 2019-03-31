Мозамбик охвачен холерой

Число случаев заболевания холерой в Мозамбике, над которым в середине марта пронёсся сильнейший тропический циклон, за последние двое суток увеличилось в два раза - до 271. Об этом сообщили власти страны, указав, что пока не подтверждено ни одного смертельного исхода.

Всемирная организация здравоохранения направила в Мозамбик 900 тысяч вакцин, которые, как ожидается, будут доставлены туда к понедельнику. В пострадавших районах будет развернута срочная кампания по вакцинации от холеры.

Больше всего подтвержденных случаев этого смертельно опасного заболевания - во втором по величине городе страны Бейре, который был разрушен стихией на 90%. Независимая гуманитарная медицинская организация "Врачи без границ" фиксирует там ежедневно около 200 новых случаев подозрения холеры. Из-за острой нехватки питьевой воды, разрушенной штормом канализации и нанесенного системе водоснабжения ущерба заболевание распространяется с большой скоростью.