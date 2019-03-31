На Байкале прошло состязание рыбаков

На Байкале прошел международный чемпионат по подледной рыбалке. В этом году в состязании приняли участие около полутора тысяч рыбаков из стран Европы, Азии и Африки.

Это самый высокий показатель за все пятнадцать лет проведения байкальского первенства, что и было официально зафиксировано в российской Книге рекордов Гиннесса, сообщили организаторы.

Общий улов по итогам соревнования составил 134 кг. Кто-то скажет - немного, учитывая количество участников, но и время для лова было ограничено. Лучшей стала команда JTI из Улан-Удэ - им и достался главный приз.