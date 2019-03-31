Израиль-Бразилия: посольство раздора

Бразильского президента Жаира Болсонару ждал в Израиле теплый прием. У трапа самолета его встретил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Как ожидается, одной из главных тем, которую обсудят два лидера, станет вопрос о переносе посольства Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим.

Сменить адрес диппредставительства Болсонару обещал во время предвыборной гонки. Но позже власти Бразилии решили повременить с выполнением обещания. Руководство южноамериканской страны боится экономических последствий такого шага, поскольку это решение может негативно отразиться на отношениях с арабскими государствами.

Незадолго до поездки в Израиль Болсонару попросил Минобороны организовать в памятные мероприятия по случаю 55-ой годовщины военного переворота. Президент отменил действовавший с 2011 года запрет на празднование этой даты. Решение Болсонару вызвало споры в обществе. События 1964 года привели к тому, что в стране на 20 лет установилась военная диктатура. Но, по словам президента, госпереворот спас Бразилию от коммунизма.