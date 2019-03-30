Венесуэла вновь погрузилась во тьму

Жители Венесуэлы вновь остались без света. Это уже третий масштабный блэкаут за последний месяц. На этот раз электричество отключилось почти в половине штатов.

Первые серьезные проблемы с энергоснабжением начались в стране 7 марта. Несколько дней венесуэльцам пришлось жить без света. В некоторых районах электроснабжение не удалось восстановить до сих пор.

Власти винят в случившемся Соединенные Штаты, которые, по версии официального Каракаса, устроили диверсию на крупнейшей ГЭС Венесуэлы, вырабатывающей 80% электроэнергии страны. Оппозиция же считает, что вина лежит на властях, которые довели систему энергоснабжения до аварийного состояния.

REUTERS/Manaure Quintero

В пятницу перед жителями Каракаса выступил лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Помешать ему попытались сторонники Николаса Мадуро. В ситуацию была вынуждена вмешаться полиция. Правоохранители распылили слезоточивый газ, чтобы отогнать сторонников Мадуро от Гуайдо.

Сторонница Мадуро пинает машину Гуайдо REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Ранее в Международном красном кресте сообщили, что к отправке в Венесуэлу готовится гуманитарная помощь. По словам президента организации, они рассчитывают, что доставить в страну лекарства и продукты питания они смогут в течение двух недель. В Красном кресте надеются, что уже в ходе первого этапа помощь получат 650 тысяч жителей Венесуэлы.

В феврале доставить гуманитарную помощь пытались Соединенные Штаты, но венесуэльские власти не позволили грузовикам въехать на территорию страны. В Каракасе заявили, что гуманитарная помощь была лишь прикрытием и что таким образом Вашингтон готовил операцию по свержению власти в Венесуэле.