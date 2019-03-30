Выборы на Украине: кто в фаворитах?

Украинцы готовятся выбирать президента. До выборов остается меньше суток. В этот раз за пост главы государства борются 39 кандидатов. Для Украины это рекорд.

Больше всего шансов на победу у трех из них. Согласно опросам, лидирует в гонке шоумен и актер Владимир Зеленский, за плечами которого никакого политического опыта. Как он сам признается, он пришел из бизнеса телевидения и кино.

Основными соперниками Зеленского считаются действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Но, согласно опросам, никому из кандидатов не удастся набрать более 50 процентов голосов в первом туре, так что, скорее всего, украинцам вновь придется идти на избирательные участники 21 апреля.