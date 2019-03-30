КУБ: Экс-министры под арестом

"Охота на ведьм", попытка поднять рейтинг Владимира Путина или наказание для реально провинившихся? За несколько дней в Москве по обвинению в хищении крупных сумм были арестованы два экс-министра – Михаил Абызов, отвечавший за работу "Открытого правительства", и Виктор Ишаев, бывший министр по развитию Дальнего Востока.

Абызову очень повезло с друзьями. Они его не бросили в беде. За экс-министра поручились Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, Александр Волошин, Наталья Тимакова. Почему? Они искренне хотят помочь Абызову? Или за этим скрывается что-то другое?

В интернете начала ходить информация о том, что Абызов сейчас живет заграницей и что в Москву его заманили специально. Якобы он приехал на день рождения друга, скорее всего, бывшего зампредседателя правительства Аркадия Дворковича. Но главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegrame, что всего несколько недель назад видела Абызова за соседним столиком в ресторане в Москве.

Подрывают ли дела Абызова, Ишаева, Улюкаева, Сердюкова репутацию правительства и Путина? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 28 mars 2019

Пользователей соцсетей очень взволновал тот факт, что один из друзей Абызова был готов внести за него миллиардный залог (правда, суд отказался от такого предложения). У кого-то эта новость вызвала возмущение: для экс-министра миллиард нашли быстро, а для больных детей деньги приходится собирать всем миром. А кто-то решил, что это шанс обернуть ситуацию в свою пользу. Почему бы не попросить у богатых друзей Абызова несколько миллионов себе на покупку квартиры? Вдруг повезет...

Над арестом бывшего министра теперь иронизируют Алексей Навальный и его коллеги. "Абызов – герой наших расследований и жулик", – пишет Леонид Волков, возглавлявший штаб Навального во время президентских выборов.

По словам адвоката Александра Асниса, защищающего интересы Абызова, на основании "представленных следствию материалов никаких выводов о том, что Абызов совершил данные преступления, сделать невозможно, там не содержатся доказательства его причастности к совершению данного преступления".

Не успела утихнуть интернет-волнения после новости об аресте одного экс-министра, как уже подоспела другая. В Москве задержали бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева.

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Рейтинг Путина решили поднять очередной волной посадок. Получится ли? Publiée par Sergey Udaltsov sur Jeudi 28 mars 2019

Подрывают ли дела Абызова, Ишаева, Улюкаева и Сердюкова репутацию правительства и Путина? Большинство участников наших опросов считают, что да. А что думаете вы? Голосуйте, пишите комментарии и, конечно, следите за "Кубом".