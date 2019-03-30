Словакия выбирает президента

В Словакии в субботу прошло голосование во втором туре президентских выборов, в который вышли адвокат из города Пезинок Зузана Чапутова и заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Они обогнали по числу набранных голосов 11 соперников. Большей поддержкой избирателей, как показывали предвыборные опросы, пользуется Чапутова, у которой есть шансы стать первой женщиной-президентом в Словакии. В первом туре 16 марта она набрала более 40% голосов, Шефчович - более 18%.

Оба претендента подают себя избирателям в качестве независимых. Однако при этом Чапутову поддерживают действующий президент, ряд оппозиционных правых партий, а также входящая в правящую коалицию партия венгерского меньшинства "Мост". Кандидатуру Шефчовича выдвинула ведущая партия правящей коалиции "Курс – социальная демократия", которая к тому же сделала солидный взнос в его избирательный фонд.

Для победы претенденту на высший государственный пост необходимо заручиться поддержкой простого большинства избирателей. Срок полномочий действующего президента Андрея Киски, отказавшегося от переизбрания из-за финансовых скандалов, истекает 14 июня. На следующий день полномочия главы государства перейдут к победителю второго тура выборов.