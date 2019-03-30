Протесты в секторе Газа: палестинцы требуют вернуть оккупированные земли

В секторе Газа тысячи людей принимают участие в протестах по случаю так называемого "Дня земли". Речь идет о выступлениях жителей палестинского анклава с требованием к Израилю вернуть оккупированные территории.

По поступающей информации, израильские военные применили силу для разгона манифестантов. Как утверждают медики, несколько человек скончались в результате пулевых ранений.

При этом ранее Совет ООН по правам человека осудил Израиль за чрезмерное применение силы в отношении гражданского населения в секторе Газа, члены независимой комиссии пришли к выводу, что израильские солдаты намеренно используют настоящие пули и боевое оружие для разгона манифестантов.

В 2018 году в ходе палестинского "Марша возвращения" в секторе Газа около двухсот человек были убиты, несколько тысяч получили ранения.

Палестинский анклав живет в условиях изоляции со стороны Израиля, а также Египта уже более 10 лет. Это было сделано после прихода к власти в Газе радикального движения ХАМАС. Также в ответ на ракетные обстрелы со стороны боевиков Израиль за последние годы провел несколько военных операций. Однако по данным гуманитарных организаций, в числе жертв этих операций были не только радикалы, но также мирные жители.