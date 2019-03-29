Местные выборы в Турции: что поставлено на карту?

В воскресенье 31 марта турки направятся на избирательные участки для голосования на муниципальных выборах в достаточно накалённой политической обстановке. Кампания, начавшаяся как борьба между кандидатами в мэры городов, превратилась в ожесточенное общенациональное сражение, в котором поучаствовал и лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, проехавший с агитацией по стране в стремлении избежать "удара" по своему правительству.

Почему эти муниципальные выборы имеют большое значение

Местные выборы 31 марта 2019 года - это первый тест поддержки избирателями президента Эрдогана с тех пор, как он был вновь избран на высший пост в июне 2018 г. В результате прошлогоднего голосования у Эрдогана появились расширенные полномочия над парламентом и судебной системой страны.

Результат муниципальных выборов может изменить расклад политических сил внутри Турции, а также повлиять на отношения между Турцией и США. Альянс Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана с Националистической партией действительно может привести к ещё более жёсткой позиции властей против курдов в соседней Сирии, военные формирования которых поддерживают западные партнёры Турции в борьбе против террористов "Исламского государства".

Как влияет на голосование экономический спад

Экономический спад - это ещё один фактор, угрожающий партии власти в ключевых городах, таких как Стамбул и Анкара. Инфляция в стране подскочила до 20%, а безработица составляет около 11%. Среди молодёжи отсутствие занятости ещё выше: каждый пятый молодой человек в Турции сегодня безработный. Опросы показывают, что экономика и безработица рассматриваются избирателей как основные проблемы.

По данным турецкого статистического управления, за последний год цены на продукты питания в Турции выросли почти на 30%. Это заставило Эрдогана объявить войну продовольственной инфляции, обратившись к нетрадиционным методам снижения цен.

Индекс акций Турции в среду упал более чем на 5%. Это понижение произошло после того, как правительство приказало банкам удерживать ликвидность турецкой лиры накануне выборов.

Что поставлено на карту

Избиратели должны проголосовать за мэров городов и местных чиновников в 81 муниципалитете. В дополнение к мэрам, 57 миллионов зарегистрированных избирателей проголосуют за членов советов и глав районов на пятилетний срок. В настоящее время 49 из 81 муниципалитетов управляются ПСР Эрдогана.

Эти выборы - первые с тех пор, как президент Эрдоган занял пост главы новой президентской системы, которая вступила в силу в прошлом году в результате референдума, фактически, о его президентстве.

Измир, Адана, Бурса, Анкара и Стамбул - крупнейшие города страны стали ареной ожесточенной борьбы между кандидатами ПСР и альянсом оппозиционных партий. В частности, Стамбул и Анкара особенно важны для правящей партии, которая намерена сохранить контроль в этих городах.

Кто участвует в выборах

На выборах баллотируются два основных альянса. "Народный альянс" состоит из партии большинства Эрдогана - ПСР и Партия националистического движения, которая выступает против любого взаимодействия с прокурдской партией.

В ответ главная оппозиционная Республиканская народная партия и консервативная Хорошая партия объединились в "Национальный альянс".

В поддержку оппозиционного альянса прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) не стала выдвигать своих кандидатов в Стамбуле, Анкаре и Измире. В настоящее время ДПН - третья партия по размеру фракции в парламенте.

Голоса курдов будут иметь решающее значение при подсчёте результатов выборов.

Что показывают опросы

Последние опросы показывают, что АКП может потерять столицу Анкару, положив конец контролю правящей партии над городом, которое длилось четверть века.

В Стамбуле, родном городе Эрдогана, кандидат от ПСР по-прежнему лидирует в рейтингах. В то же время, опросы показывают, что другие крупные города, такие как Бурса, Адана и Анталия, могут оказаться под властью оппозиции.