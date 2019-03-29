Второй тур президентских выборов в Словакии. За пост главы государства борются не известная до недавних пор широкой публике адвокат и активистка по защите окружающей среды Зузана Чапутова и заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

Оба кандидата назвали своим приоритетом борьбу с коррупцией и реформу правоохранительной системы

По данным последних соцопросов, за фаворитку предвыборной кампании Чапутову свои голоса готовы отдать около 60% избирателей. В случае победы она станет первой женщиной на высшем государственном посту в Словакии.

Срок президентских полномочий действующего президента Андрея Киски, отказавшего от переизбрания из-за финансовых скандалов, истекает 14 июня. На следующий день, 15 июня, они перейдут к победителю второго тура выборов.

Президент страны избирается на пять лет. Словакия — парламентская республика, и компетенции президента ограничены конституцией. Он обладает скромными возможностями в процессе выработки государственных управленческих решений.