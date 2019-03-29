Тереза Мэй: "Мы достигли предела"

"Это - последний шанс гарантировать Brexit", - заявила премьер-министр Великобритании, предваряя третье голосование Палаты общин по сделке о выходе из Евросоюза. Но ее предостережение не было услышано: 344 депутата проголосовали "против", 286 - "за".

29 марта 2019 года должно было стать исторической датой, а стало очередным шагом в никуда. Теперь Соединенное королевство ждет неупорядоченный Brexit до 12 апреля.

"Господин спикер,- заявила Тереза Мэй, - боюсь, мы достигли предела: у процесса Brexit'а в Палате общин больше нет перспектив. Палата отвергла выход из ЕС без сделки, она отказалась от самого Brexit'а, в среду она отклонила все оставшиеся варианты. А сегодня она отказалась одобрить

только одну составляющую сделки - Договор о выходе и продолжение процесса Brexit'а в будущем. Несмотря на это, наше правительство продолжит усилия по проведению упорядоченного Brexit'а, за который высказались граждане на референдуме".

Лидер лейбористской оппозиции Джереми Корбин призвал Терезу Мэй не медля уйти в отставку и провести досрочные выборы: "Положения сделки должны быть пересмотрены. Следует найти альтернативу, и если премьер-министр не согласна с таки развитием событий, она должна уйти. Причем, не в далеком будущем, а сейчас, чтобы мы могли решить судьбу страны посредством всеобщих выборов".

Председатель Европейского совета Дональд Туск созвал чрезвычайный саммит 10 апреля. Если Лондону и Брюсселю не удастся найти компромисс, уже 13 апреля Великобритания окажется вне единого европейского рынка и таможенного союза. Если же стороны смогут возобновить переговоры, Соединенное королевство на них не будет представлять Тереза Мэй. Не исключено, что именно такого развития событий - с нетерпением ждут как в Лондоне, так и в Брюсселе.