Ушла легенда "новой волны" Аньес Варда

Во Франции в возрасте 90 лет скончалась Аньес Варда, в официальных терминах - кинорежиссёр, сценарист, продюсер, фотограф, а в словах всех, кто неравнодушен к кино - "бабушка" "новой волны", определившая в 1960-х лирическую нотку и женский голос, не сильно характерные для "банды Годара и Трюффо", а в 2000-е ставшая примером блистательного "старения" в профессии (хотя применительно к ее энергии это слово выглядит как нельзя неуместно) и образцом для подражания у многих поколений не просто киношников, но и людей искусства как таковых.

Варда получает почетную "Золотую пальму" в Каннах 24, мая 2015 REUTERS/Regis Duvignau/File Photo

Как и ставшая ее "фирменной" светло-темная прическа, Варда соединяла в себе, казалось бы, несовместимое и полярное. Родившаяся в Брюсселе дочь француженки и грека, она изучала психологию и историю искусств, хотела стать музейным куратором, но быстро зарекомендовала себя как фотограф, а в кино совмещала эстетику документальных фильмов, экспериментальный подход и очень личную лирику.

Ее фильмы разметили историю кино, причем не как комментарии к уже сделанному кем-то раньше, а как названия самостоятельных глав, разворачивать которые пытались последователи и поклонники, но "повторть" и клонировать Варда было невозможно. «Пуэнт-Курт», «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Без крыши, вне закона», «Жако из Нанта», «Собиратели и собирательница», «Побережья Аньес» - и последний, документальный «Лица, деревни», никак не смотревшийся эпилогом, а, наоборот, восхищением в глазах партнера Варда по ленте, модного фотографа и граффитчика JR, перекидывавший мост в будущее - которое, увы, в ночь на 29 марта оборвалось.