Несостоявшийся "женский" выход в открытый космос

Астронавты США Ник Хейг и Кристина Кох совершили выход в открытый космос для замены аккумуляторов для солнечных панелей МКС. Благодаря им станция обеспечивается энергией в те периоды, когда находится в тени солнца.

Изначально в открытый космос в первый раз в истории должен был выйти полностью женский экипаж в составе Кристины Кох и Энн Макклейн. Но в последствии планы изменились, так как у Энн Макклейн возникли проблемы со скафандром.

Третий в текущем году выход в космос членов экипажа МКС намечен на 8 апреля. НАСА сообщило, что в нем будет участвовать Энн Макклейн, также канадец Давид Сен-Жак.