No comment: лучшее за неделю

Путешествие на норвежском круизном лайнере Viking Sky обернулось испытанием для его пассажиров. У судна во время шторма заглохли двигатели. В социальные сети попали кадры, снятые очевидцами. На них видно, как вода хлынула в зал ресторана, сметая всё на своём пути. К счастью, через сутки лайнер причалил к берегу и находившиеся на борту почти 1400 пассажиров были спасены.

На калифорнийский пляж Малибу выбросило тушу мёртвого серого кита. Как сообщают в Институте морской и дикой природы Нормандских островов, длина особи составляет 40 футов (12 метров). Что стало причиной смерти млекопитающего - ответ на этот вопрос специалисты надеются найти при помощи вскрытия.

Французский скалолаз по имени Ален Робер, которого называют "человеком-пауком", забрался на небоскрёб высотой 185 метров. На столь рискованный трюк спортсмен решился ради того, чтобы собрать средства на реставрацию собора Парижской Богоматери. Что мужчине удалось: спонсоры выписали ему чек на сумму пять тысяч евро. Правда, сразу же после восхождения "человека-паука" задержали полицейские.

На национальном чемпионате по мотогонкам в Коста-Рике произошла драка двоих его участников. Хорхе Мартинес и Марион Кальво столкнулись друг с другом во время заезда, затем в ход оба пустили кулаки. Организаторы были вынуждены приостановить соревнование. В ходе разбирательств было решено дисквалифицировать обоих гонщиков сроком на два года.

Елизавета II посетила конюшни в графстве Сомерсет, что на западе Соединённого Королевства. Там британская королева в очередной раз продемонстрировала свою любовь к лошадям. После встречи с их тренерами и владельцами конюшни, она направилась к животным, чтобы погладить их и покормить морковью.