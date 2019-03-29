Путь Джейн Гудолл к сердцам

В гостях Euronews - Джейн Гудолл, которой исполнится 85 лет в следующую среду. Это известный британский приматолог — специалист по приматам и обезьянам. Наш корреспондент Шона Маррей спросила её, насколько близки люди и шимпанзе?

Джейн Гудолл: У нас общие 98,6% состава ДНК. Ученые сказали мне, что основное различие заключается в том, как выражены гены. Распространенно заблуждение, что мы произошли от обезьян. На самом деле около 6 миллионов лет назад у нас был общий предок, похожий на обезьяну и похожий на человека, и от этого общего предка один путь был выбран людьми, а другой — человекообразными обезьянами.

Больше всего меня поражает то, что шимпанзе похожи на нас не только биологически, но и по поведению, психологически. Мы общаемся словами жестами, позами, но так же общаются и шимпанзе. Они тоже целуются, обнимаются, держатся за руки, щиплют друг друга, просят пищи, важничают – самцы борются за господство.

Euronews: Что вы думаете о плохом обращении с животными?

Джейн Гудолл: У меня всё внутри переворачивается. Вот почему я в дороге 300 дней в году, вот почему я встречаюсь с руководителями компаний, иногда хожу в парламенты, разговариваю и специально работаю с молодежью. Я вижу опасность в том, что молодых людей легко разозлить, и тогда они становятся жестокими. Это ни к чему хорошему не приводит. Я нашла единственный способ изменять людей к лучшему — это добираться до их сердца, а путь к сердцу – это рассказывать истории.

Типичный активист движения защиты животных, возмущённый экспериментами над ними, обычно идёт к руководству компанией, которая этим занимается, ведёт себя очень агрессивно, указывают пальцами на виновных. На самом деле это не помогает, это заставляет такие компании занимать оборону, они возводят стены, такие, как стена Трампа в Мексике.

Если вы не разговариваете с людьми, как они могут измениться? Я бы показала им фильмы о шимпанзе в заповеднике Гомбе и рассказала им истории, которые я узнала за эти годы.

Я в ужасе от того, что творится на агропромышленны фермах. Я видела свинью по кличке Пиг Кассо (не Пикассо). Эта Пиг Кассо была спасена от бойни в Кейптауне. Его спасла художница, которая содержит небольшой приют для сельскохозяйственных животных. Художница заметила, что Пиг Кассо с интересом наблюдала за тем, как она рисует, и дала этой Пиг Кассо мольберт и кисть. Эта свинья теперь обожает рисовать! Я показывала это людям, и на днях кто-то сказал “ненавижу тебя”. Я спросила почему? Потому что я больше не могу есть бекон!

Euronews: Что человек будет делать дальше с природой?

Джейн Гудолл: У нас ещё есть окно времени, но решать проблему флоры и фауны должна не только молодежь. Мы все должны собраться вместе. Природа устойчива, мы можем разрушить её в одном месте, но дайте ей время, и она там восстановится. А дух человека невозможно сломать. Люди делают то, что кажется невозможным. У меня есть надежда, но окно всё больше закрывается. Мы должны действовать вместе.