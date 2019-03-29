Пассажиры WOW Air: "Нас обманули"

Пассажиры, купившие билеты на рейсы исландской бюджетной авиакомпании WOW Air, возмущены тем, как именно лоукостер объявил о прекращении своей деятельности.

Сообщение застало людей врасплох: хотя о переживаемых компанией финансовых трудностях было известно, однако того, что это случится именно в четверг, никто и не предполагал.

Один из пассажиров рассказывает, как это было:

"Изначально рейс должен был отправиться в 19:00. Затем, когда было уже 19:15, нам сказали подождать до 21:00, пока подойдёт экипаж. Экипаж появился где-то в 21:15. Но мы всё продолжали ждать, и часам к 23:00 некоторые стали терять терпение. А в 23:00 нам сказали прийти завтра. А когда я проснулся утром, то получил электронное сообщение о том, что всё кончено, что они закрылись, и никаких рейсов не будет.

Я просто хотел бы, чтобы компания действовала честно. Я думаю, что самым возмутительным во всём этом была некомпетентность компании, которую она пыталась скрыть, создав видимость компетентности. Так что хуже всего было то, что они всё откладывали рейс, тогда как уже знали, что будут закрываться. Они даже обещали разместить нас в гостинице. Но сделали это только на следующий день".

WOW Air стал четвёртым европейским авиаперевозчиком, прекратившим полеты в текущем году. До этого о закрытии объявили британская Flybmi, датская Primera Air и кипрская Cobalt Air, самая молодая авиакомпания Европы.

"Некоторые люди это предсказывали, - говорит адвокат Шарль Татльбом. - И если вы посмотрите на их финансовое положение, то увидите, что даже в этом были проблемы, потому что главная проблема авиакомпаний связана с наличностью, и если у них заканчиваются наличные деньги, то они не могут покупать топливо. Единственная разница здесь в том, что обычно действует какое-то предупреждение. Я имею в виду, что ещё этим утром они продавали билеты в Европе - а позже, всё ещё утром, уже объявили о том, что закрываются и поставили всех перед фактом".

Основанная 8 лет тому назад, компания WOW Air активно расширяла сеть маршрутов через Атлантику и внутри Европы. В прошлом году её услугами воспользовались 3,5 млн человек.

Оказавшись в затруднительном финансовом положении, лоукостер пытался и найти выход из него за счёт привлечения инвестиций (руководство вело в частности переговоры о слиянии с национальным исландским авиаперевозчиком Icelandair) - как выяснилось, безрезультатно.

Банкротство WOW Air может оказать негативное влияние на исландскую экономику и особенно на туристическую индустрию. Около 40% желающих посетить страну вулканов и гейзеров летали с WOW Air