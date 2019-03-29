Бывшего прокурора обвиняют в коррупции

Румынской кандидатке на пост главного прокурора Евросоюза присвоен статус обвиняемой в коррупции. У себя на родине Лаура Кодруца Кёвеши поставлена под судебный надзор в рамках расследования по обвинению в злоупотреблении служебным положением, получении взятки и лжесвидетельстве. В прошлом году она была уволена с поста главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией.

Режим судебного надзора включает запрет на выезд заграницу. В Еврокомиссии выражают обеспокоенность ситуацией. Официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас заявил: "Еврокомиссия обращается к правительству Румынии с просьбой уважать принципы открытого сотрудничества в рамках договора о процессе отбора прокурора для Европейской прокуратуры".

Европейская прокуратура должна начать действовать в ноябре 2020 года.

Наблюдатели отмечают, что в Румынии противостояние правоцентристских и левоцентристских политических сил приняло форму борьбы с коррупцией

Из Бухареста передает корреспондент Euronews Мэри-Джейн Йон: "В Румынии судебный надзор и запрет на выезд за границу в отношении бывшего антикоррупционного прокурора приведет к повышению напряжённости на политической сцене и в обществе".