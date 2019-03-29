В ЕС готовы к "брекситу" без сделки

Еврокомиссия уверена, что провал в британском парламенте соглашения по "брекситу" повысило вероятность неорганизованного выхода. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о созыве 10 апреля экстренного саммита ЕС по "брекситу". Брюссель настаивает, что Лондон должен определиться с дальнейшими шагами по разводу с ЕС.

В соответствии с итогами предыдущего саммита, в случае провала сделки в парламенте, Лондон должен до 12 апреля решить: выйти из ЕС без соглашения, просить длительную отсрочку как минимум на год с участием в выборах в Европарламент в конце мая, либо начать подготовку к повторному референдуму.

Главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье заявил: "Дамы и господа, позвольте мне сказать откровенно, без позитивного выбора "брекси" без сделки станет выбором по умолчанию. И этот вариант становится самым вероятным. Мы такого сценария развития событий никогда не хотели, но 27 стран-членов ЕС сейчас к этому готовы".

О высоком риске выхода Великобритании из ЕС без соглашения заявили также и в Елисейском дворце. В администрации президента Франции Эммануэля Макрона призвали Лондон срочно предоставить альтернативный план.