Boeing ведут в суд

Cемья пассажира, погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии, подала на Boeing в чикагский суд Исковое заявление стало первым после крушения самолета модели 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Корпорация обвиняется в ошибках при создании автоматической системы контроля полета.

На этой неделе на слушаниях в Сенате Управление гражданской авиации США сообщило, что примерная смета проверок новых лайнеров для "Боинга" составит почти 2 млрд долларов и потребует найма еще 10 тысяч сотрудников.

В четверг ВТО снова заявило, что на протяжении ряда лет США игнорировали требования снять субсидии "Боингу" (ВТО назвала эти послабления "противоречащими законам") на основных производствах в штате Вашингтон как нарушающие условия свободной конкуренции.