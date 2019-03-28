Надежда на новое лекарство от боли

Учёные обнаружили две редких генных мутации, отвечающих за то, что 71-летняя жительница Шотландии не чувствует боли, а также не испытывает беспокойства или страха. В мире известны всего два таких человека.

На любительском видео Джо Кэмерон с улыбкой ест жгучие перчики. О своей особенности бывшая учительница рассказывает: "Я пойму, что обожгла руку, только если почувствую запах горящей плоти. Дело не в моей неуклюжести. Нормальная реакция — это когда вы обжигаете или раните себя один, может быть, два раза, а потом вы избегаете таких ситуаций, потому что мозг приказывает вам остановиться. Но в моей голове такого не происходит. И в этом нет ничего хорошего, не так ли? У меня как будто нет предохранителя".

После серьёзной операции аномалией заинтересовался анастезиолог Кэмерон и посоветовал ей обратиться к специалистам в Оксфорде и Лондоне.

Профессор нейробиологии в университетском колледже Лондона (UCL) Джон Вуд говорит: "Около 7% населения страдает от хронических болей, и эти люди нуждаются в новом болеутоляющем средстве. Благодаря обнаружению мутации, которая приводит к тому, что люди не ощущают боль, мы можем найти основу для разработки новых лекарств".

Джо Кэмерон призналась, что теперь поняла многое из своего прошлого: так, в возрасте восьми лет она узнала о переломе руки только после того, как та начала срастаться под странным углом. Она также выразила радость по поводу того, что учёные смогут использовать это открытие, чтобы помочь другим людям.

Результаты исследования были опубликованы в четверг в научном издании "Британский журнал анестезиологии" (British Journal of Anaesthesia):