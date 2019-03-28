"Бонни и Клайд" на новый лад

Криминально-романтическая история Бонни и Клайда глазами тех, кто всеми силами пытался ее прервать.

Кевин Костнер, исполнивший роль техасского рейнджера Фрэнка Хеймера - одного из тех, кто устроил засаду в Луизиане одним из самых известных бандитов - представил фильм "Разбойники с большой дороги".

Вуди Харрельсон сыграл его напарника Мэнни Голта.

"Мы выбрали историю Бонни и Клайда, но решили рассказать не о них, а о тех, кто охотился за ними и рисковали своими жизнями, чтобы положить конец череде убийств в Америке", – говорит Кевин Костнер.

Фильм выходит спустя полвека после экранизации саги о криминальной парочке с Уорреном Битти и Фэй Данауэй в главным ролях.

Идея ремейка изначально разрабатывалась в Universal Pictures, а на роли техасских рейнджеров предполагались Пол Ньюман и Роберт Рэдфорд. В прошлом году права на фильм заполучила платформа Netflix.

Когда Бонни Паркер и Клайд Бэрроу попали в засаду и были убиты на сельской дороге в Луизиане им было слегка за 20. В них попало больше 110 пуль. Их тела были выставлены на всеобщее обозрение в доказательство окончания самой известной погони времен Великой депрессии.

На их счету более десятка убийств, ограбления банков и даже налет на тюрьму Истхэм, в результате чего оттуда сбежали опасные преступники. Пара хотела быть похоронена вместе, но семья Бонни этому воспрепятствовала.

Фильм "Разбойники с большой дороги" доступен на платформе Netflix с 29 марта.