Путешествие по Европе: тревоги британцев в Аликанте

Съёмочная группа Euronews продолжает путешествие по Европе. Корреспондент Кристина Хинер передаёт из Кальпе в провинции Алканте: "Брексит" меняет курс и ситуация с неопределенностью затягивается. Тереза Мэй предложила покинуть пост, если парламент поддержит её вариант соглашения с ЕС по условиям "брексита". В провинции Аликанте живут свыше 100 тысяч британцев и для них ситуация служит поводом для беспокойства и надежд. Недавно Лондон и Мадрид одобрили соглашение, позволяющие британцам голосовать в Испании и быть кандидатами на муниципальных выборах, ну другие вопросы так и не решены. Мы поговорили с Кароль Саундерс, которая живет в Испании уже 30 лет, а последние восемь лет занимает должность советника в муниципалитете Кальпе".

Euronews: "Что вы думаете о заявлении Мэй?"

Кароль Саундерс: "Ситуация фатальная, мы находимся в подвешенном состоянии, мы не знаем, что теперь произойдёт,но не удалось прийти к согласию ни по одной из предложенных альтернатив, и это настоящий позор!"

Euronews: "Как вы думаете, что будет дальше?"

Кароль Саундерс: "Не знаю, мне кажется, что мы идем к повторному референдуму, потому что многие люди говорят мне, что хотят снова проголосовать и что они проголосовали бы за то, чтобы остаться, потому что сейчас они лучше понимают, что может произойти, и они с этим не согласны".

Euronews: "Что больше всего беспокоит британцев, живущих здесь?"

Кароль Саундерс: "Прежде всего, вопросы здравоохранения, потому что мы до сих пор не подписали соглашение с правительством Испании и пока Великобритания платит Испании за заботу о проживающих в стране британцах, все довольны системой здесь, в регионе Валенсия. Также, сегодня мы узнали, что национальная полиция начала отказывать британцам в виде на жительство, но до 29 марта они ещё могут выдавать документы. Они начали отказывать до окончания официальной даты, это осложняет людям жизнь, которые хотят купить здесь дом и остаться. Два этих вопроса играют важную роль".