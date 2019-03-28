"Брексит": последняя попытка Терезы Мэй

После того, как Мэй объявила о том, что готова покинуть свой пост досрочно, если ее однопартийцы-евроскептики, отказывавшиеся выступить на стороне кабинета министров, изменят позицию и поддержат сделку по брекситу, вероятность принятия законопроекта Палатой общин возросла.

"Я готова оставить свой пост досрочно, чтобы соблюсти интересы народа и партии", - сообщила глава кабинета министров.

Тереза Мэй покидает Вестминстер Фото Рейтер

Мне известно, что есть тяга к новому подходу, стремление к новому лидерству, это совпадает со второй фазой переговоров по "брекситу", и я не собираюсь становится преградой на пути Тереза Мэй премьер-министр Соединенного Королевства

Вопрос о том, как проводить новое, третье по счету, голосование по прежнему законопроекту, пока открыт. У сторонников Мэй в парламенте остаются возражения. Арлин Фостер, возглавляющая в Палате общин фракцию Демократической юнионистской партии, сообщила, что "мы уже дошли до той стадии, что самым правильным решением станет отказ в поддержке соглашения".

Спикер Палаты общин несколько дней назад сообщил , что не даст правительству вновь ставить соглашение о "брексите" в повестку дня, пока в него не внесут кардинальные изменения.

Оппоненты Мэй из числа ее однопартийцев неоднократно обвиняли премьера в том, что она де-факто узурпировала весь процесс составления пунктов соглашения, как и сами переговоры с Брюсселем. Слова премьера, сказанные и публично, и кулуарах, звучали так: "Или вы голосуете за мой вариант соглашения, или же нас ждет "жесткий брексит". По мнению многих, эта позиция и привела к нынешнему кризису.

Дебаты в парламенте проходили за 48 часов до дня, который был обозначен Лондоном еще два года назад, когда, руководствуясь 50-ой статьей Лиссабонского договора и результатами плебисцита, Мэй объявила о дате предполагаемого "брексита".

Стивен Баркли, член кабинета министров, отвечающий за переговоры с Брюсселем по "брекситу", заявил парламентариям, что "если вы по-прежнему уверены в необходимости конкретного оформления результатов волеизъявления на референдуме, то в этом случае нужно поддерживать проект соглашения о выходе из ЕС, если вы сомневаетесь, то никакой гарантии, что кризис разрешится, никто дать вам не сможет".

Стивен Баркли, министр по делам "брексита", в правительственном квартале Уайтхолл Фото Рейтер (архив)

Предполагается, что правительство постарается добиться включения в повестку дня Палаты общин в пятницу новое рассмотрение сделки по "брекситу".