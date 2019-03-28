Выборы на Украине: что обещают кандидаты?

20 на 80 см. 39 имен. Жители Украины готовятся поставить "галочку" в избирательных бюллетенях. В воскресенье здесь пройдет первый тур президентских выборов. Кандидаты обещают урегулировать конфликт на востоке страны, улучшить благосостояние населения, расправиться с коррупцией и провести реформы.

Согласно последним опросам, в предвыборной гонке лидирует Владимир Зеленский. Его поддерживает известный своими антироссийскими взглядами бизнесмен Игорь Коломойский. Высокий рейтинг шоумена объясняется общим недоверием к властям, традиционной политике.

Действующий президент Петр Порошенко пытается заработать голоса, напоминая избирателям, что благодаря ему Украина стала ближе к Европе, а еще большей эскалации конфликта на востоке удалось избежать.

В свою очередь, Юлия Тимошенко обещает стране новую конституцию и снижение цен на газ.

Проголосовать на выборах намерены 84% украинцев. За кого? Многие решат в последнюю минуту.

"Наше общество во многом изменилось. Но населению нужны и другие перемены, новые реформы", - говорит со-основатель украинского отделения Amnesty International Мирослав Маринович.

"Я еще не решила, кого из кандидатов поддержать. Думаю сделать это в последний момент", - признается журналистка Евгения Моторевская.

"Я скорее проголосую за свободу при меньшей стабильности, чем за стабильность при меньшей свободе", - говорит декан Украинской евангельской теологической семинарии Денис Кондюк.

По прогнозам экспертов, воскресное голосование не определит победителя. А значит, украинцам придется прийти к избирательным урнам еще раз - 21 апреля.