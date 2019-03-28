Малхам: самая длинная соляная пещера мира

Самой длинной соляной пещерой мира отныне считается Малхам в Израиле. Обнаруженная в 80-х годах в центре горы Содом, она была недавно повторно исследована.

Спелеологи Еврейского университета Иерусалима вместе с международной группой добровольцев провели измерения с помощью лазерных инструментов и выяснили, что протяжённость подземных коридоров не 5,5 км, как считалось ранее, а почти 11. До этого самой длинной соляной пещерой считалась иранская Намакдан - её длина 6,6 км.

"Это не только самая длинная соляная пещера, но и единственная из себе подобных, простирающаяся на более чем 10 километров. Невероятно! Это в корне меняет всю шкалу измерений", - говорит Боаз Лэнгфорд , возглавивший группу исследователей.

Гора Содом с пещерой Малхам, почти целиком состоящая из соли, находится на том месте, где, по библейской легенде, жена Лота в последний раз оглянулась на покидаемый ею родной город и превратилась в соляной столп.

Пещера включает в себя свыше 100 гротов, один из которых исследователи назвали"свадебным залом" из-за множества белоснежных сталактитов.

"Нам удалось установить возраст этой пещеры, он достигает примерно 7 тысяч лет. С точки зрения геологии это не так уж и много. Фактически это одна из самых молодых соляных пещер в мире", - говорит геолог Амос Фрумкин.

Малхам, по мнению ученых, возникла в горе под воздействием водных потоков, размывавших соляные отложения. Этот процесс всё ещё продолжается во время сильных дождей. Исследователи обрабатывают полученные данные с тем, чтобы создать электртонную карту подземных коридоров.