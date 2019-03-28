Лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не признает запрета занимать государственные должности в течение 15 лет, наложенного на него в четверг генеральным контролером страны Элвисом Аморозо. Гуайдо заявил, что только Национальная ассамблея может принять такое решение, а также отозвать его с поста председателя, который он занимал по сих пор.

Ранее генеральный контролер заявил, что лидеру оппозиции вменяется в вину использование не соответствующей действительности финансовой отчетности при выдвижении своей кандидатуры на пост главы парламента.

В Вашингтоне объявленные меры назвали "смешными". Министр иностранных дел Бразилии в свою очередь заявил, что российские военные специалисты должны покинуть Венесуэлу, если находятся там для поддержки президента Мадуро. По мнению Эрнесту Араужу, российское присутствие приведет к углублению социально-экономического кризиса, преодолеть который можно "только путем проведения выборов под руководством временного правительства во главе с Гуайдо".

В четверг также стало известно, что администрация США предупредила иностранные компании,

действующие в сфере торговли нефтью и нефтепереработки об угрозе санкций в случае любых сделок по закупке "черного золота" у Венесуэлы.