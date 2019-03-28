Германии грозит нехватка лекарств

Германия может столкнуться с дефицитом лекарств, если Великобритании и Евросоюзу не удастся договориться об упорядоченном Brexit'е. Об этом сообщает ежедневная деловая газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо министра здравоохранения Германии Йенса Спана, адресованное Еврокомиссии.

Как поясняет министр, десятки тысяч лекарственных препаратов станут нелегальными, так как никакого механизма их лицензирования для продажи в Германии пока не выработано.

Официально Великобритания покидает Евросоюз 29 марта. На саммите ЕС в Брюсселе неделю назад главы государств и правительств 27-ми согласились отложить Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку, или до 12 апреля, если этого не произойдет.