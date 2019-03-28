Ford Sollers прекращает выпуск легковых машин

Американская автокомпания Ford поэтапно прекратит производство легковых автомобилей в России к третьему кварталу 2019 года в рамках принятого решения о реструктуризации совместного предприятия Ford Sollers. Своё решение менеджмент объясняет недостаточным спросом.

Всеволожский завод Ford Sollers известен сильным профсоюзом, который неоднократно проводил забастовки. Последняя стачка здесь прошла в ноябре прошлого года. Рабочих уже предупредили о грядущих значительных сокращениях.

"В этой ситуации целиком и полностью виноват, конечно, менеджмент компании, который не смог вовремя сориентироваться в экономической ситуации", — считает конвейерный рабочий завода Ford Sollers во Всеволожске Дмитрий Лавров. "Обещают компенсацию, но никто ничего конкретно не говорит, — рассказывает другой работник завода, Георгий. — То есть мы даже не знаем, насколько велики будут эти компенсации и на каких условиях их будут выдавать".

На российском рынке останется только одна модель американского бренда — фургон Ford Transit, лидер в своём сегменте рынка, часто используемый как маршрутное такси. Российская компания "Соллерс" подала в Минпромторг заявку на заключение инвестиционного контракта, предполагающего выпуск этого автомобиля на базе нового совместного предприятия с американской корпорацией. Завод, на котором выпускается Ford Transit, расположен в Елабуге.

28 марта завод во Всеволожске остановил конвейер до 2 апреля.