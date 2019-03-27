ВИДЕО: История непростых отношений Великобритании и ЕС

Если вы считаете, что "брексит", ставший причиной столь волнительного периода в жизни Соединенного Королевства, стал началом трений между Великобританией и Евросоюзом, вы глубоко заблуждаетесь. Отношения британцев и европейцев с момента окончания второй мировой войны больше похожи на "американские горки". Мы обозначили для вас лишь ключевые даты этих неустойчивых отношений, начиная с создания ЕС без Великобритании, через присоединение страны к блоку в 1973 году и первый референдум по "брекситу" в 1975 году.

1963 и 1967: Великобритания стучится в закрытую дверь

Первым воплощением Евросоюза стали Европейские Сообщества (также ЕС) - структура, объединившая три международные организации, которые управлялись одним и тем же набором общих институтов: Европейское объединение угля и стали, Европейское сообщество по атомной энергии и Европейское экономическое сообщество.

Вступление Великобритании в "общую Европу" было не простым: попытки присоединиться к другим "европейцам" предпринимались в 1963 и 1967 годах, но всякий раз своё вето накладывал один из лидеров ЕС, президент Франции Шарль де Голль.

Одним из ряда проблемных вопросов, которые британцы стремились согласовать с ЕС, был вопрос о субсидировании сельского хозяйства. В 1967 году французский лидер заявил, что «ряд аспектов британской экономики, от методов управления рабочими процессами до сельского хозяйства (...) сделал Британию несовместимой с Европой».

1973: членство Великобритании в ЕС ратифицировано

Наконец после ухода де Голля из политики и из жизни, Великобритании наконец удалось согласовать условия своего членства в ЕС, и 1 января 1973 года страна присоединилась к "европейской семье".

Тогдашний премьер-министр Эдвард Хит подписал договор о присоединении к Европейскому Сообществу в январе 1972 года.

1975: первый референдум по "брекситу"

Лейбористы одержали победу на всеобщих выборах 1974 года с обещаниями решить вопрос, оставаться ли в ЕС, "с помощью урн для голосования". Всенародный референдум был проведён в 1975 году.

Вопрос, который ставил перед народом кабинет во главе с премьером-лейбористом Гарольдом Уилсоном: «Считаете ли вы, что Великобритания должна остаться в Европейском Сообществе (Общем Рынке)?». В ходе референдума 67,2% проголосовали за членство в ЕС.

1984: Тэтчер получает скидку для Великобритании

В 1984 году премьеру Великобритании баронессе Маргарет Тэтчер удалось договориться о скидке для ежегодного взноса страны в бюджет ЕС. Был создан новый финансовый механизм, который уменьшил вклад Великобритании в общую "копилку".

В результате сложных расчётов вклад Великобритании сокращался примерно на 66%. Среди основных причин: высокий объём внешней торговли с такими странами, как США (а это - один из факторов калькуляции размера взноса в бюджет ЕС), прибылью от которой Великобритания не собиралась делиться, и непропорционально высокое финансирование Общей сельскохозяйственной политики ЕС, в которой доля Великобритании была относительна низкой.

1992: "чёрная среда"

Великобритания присоединилась к Европейскому механизму валютных курсов (ЕМВК) - системе, введенной в 1979 году для снижения колебаний обменного курса и достижения денежно-кредитной стабильности в Европе. Британский фунт стерлингов был привязан к немецкой марке в 1990 году.

В 1992 году, из-за возросшего давления со стороны валютных спекулянтов, страна покинула ЕМВК, что стало причиной события, известного в британской экономике как "чёрная среда".

Правительство было вынуждено отозвать фунт стерлингов из общей валютной корзины после того, как не смогло предотвратить падение стоимости валюты ниже предела, установленного ЕМВК.

Хотя по мнению критиков, этот шаг стал катастрофой для экономики, другие считают, что выход из ЕМВК проложил путь к экономическому возрождению.

1993: Европейское Сообщество становится Европейским Союзом

С подписанием Маастрихтского договора был создан Европейский Союз, "впитавший" в себя ЕС под новым названием, отразившим превращение организации из экономического союза в политический.

Договор обозначил сотрудничество во внешней и оборонной политике, а также заложил основы для единой валюты.

Начало 1990-х: в Великобритании растёт евроскептицизм

Партия независимости Великобритании (UKIP) была образована в 1993 году для продвижения взглядов евроскептиков.

Успех партии на европейских выборах в 2014 году оценивают как своего рода предзнаменование результатов кампании по выходу страны из ЕС в ходе референдума 2016 года.

Евроскептицизм продолжает набирать в Великобритании обороты.

2016: британцы голосуют на референдуме по "брекситу"

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон дал обещание в преддверии всеобщих выборов 2015 года: если консерваторы получат парламентское большинство, правительство, среди прочего, проведёт референдум о членстве в ЕС.

После того, как тори в 2016 году получили большинство кресел в Палате общин, избирателей вновь пригласили выразить своё мнение, и на этот раз 51,89% проголосовавших высказались за выход из ЕС. Примечательно, что процент сторонников "брексита" был значительно ниже в Шотландии (всего 38%), Северной Ирландии (44%) и густонаселённом Лондоне (40%).

Хотя юридически референдум не обязывал кабинет непременно предпринимать какие-либо действия, правительство формально обратилось к статье 50 Европейского договора в марте 2017 года. Была названа дата выхода из блока (конец марта 2019 года), с возможным переходным периодом до конца 2020 года.