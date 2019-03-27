Шакира снова в суде - из-за возможного плагиата

Колумбийские музыканты Шакира и Карлос Вивес были вызваны в арбитражный суд Мадрида по делу о возможном плагиате в их совместно исполненной песне La bicicleta. С жалобой в суд ранее обратился кубинский певец Ливан Рафаэль Кастельяно Вальдес. По его мнению, в тексте песни используются без разрешения фрагменты из его композиции Yo te quiero tanto ("Я так тебя люблю"), написанной в 1997 году.

Музыкант Ливан Рафаэль Кастельяно Вальдес: "Я люблю тебя, я люблю тебя так сильно". Это появляется в "La Bicicleta" как "Я мечтаю о тебе, я так тебя люблю" в таком же ритме, с мелодией и текстом".

Публика услышала песню La bicicleta в исполнении Шакиры и Карлоса Вивеса в конце мая 2016 года. В Испании композиция мгновенно превратилась в один из главных хитов сезона. Это не первый скандал, связанный с именем Шакиры. Недавно в Испании против певицы было заведено дело из-за возможного уклонения от уплаты налогов. Как ожидается, она даст показания в суде королевства 12 июня