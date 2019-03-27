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Италия

Итальянское гражданство для юных героев

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 Юрий Смирнов 
Итальянское гражданство для юных героев
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«Он для меня как сын родной. Он показал, что разделяет ценности нашей станы». С такими словами министр внутренних дел Маттео Сальвини объявил о начале процедуры получения итальянского гражданства 13-летним Рами, чьи родители переехали на жительство в Италию из Египта.

21 марта, во время нападения террориста на автобус, он спрятал от нападавших свой мобильный телефон и связался по нему со своим отцом, который в свою очередь позвонил в полицию. Тем самым он помог спасти жизни 50 человек, находившихся с ним в автобусе. Также поступил одноклассник Рами, уроженец Марокко Адам эль-Хамами. Он также получит итальянское гражданство. По словам Сальвини, нынешний закон о гражданстве не препятствует его выдаче совершеннолетним.

Напомним, что 21 марта 47-летний водитель, выходец из Сенегала, попытался поджечь автобус со школьниками на автотрассе неподалёку от Милана. Миланским карабинерам удалось своевременно задержать злоумышленника, в результате никто не успел пострадать.

В прошлом году во Франции путь от нелегального мигранта до национального героя проделал 22-летний уроженец Мали Мамаду Гассама. Он спас малолетнего ребенка, по недосмотру родителей повисшего на перилах балкона на одной из улиц в Париже. После того как о его подвиге стало известно во всей стране героя принял в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон, а через некоторое время он получил французское гражданство.