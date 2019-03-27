Арестован экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов доставлен в Басманный суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия о заключении под стражу по обвинению в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Следствие требует заключить под стражу на два месяца не только Абызова, но и президента Новосибирской региональной федерации самбо Николая Степанова, председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, заместителя генерального директора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова, директора по экономике и финансам АО "РЭМИС" Галины Фрайденберг. Им предъявлено обвинение по частям 2 и 3 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой"). Следствие ищет еще одного из предполагаемых соучастников Абызова - Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России.

Ходатайство следствия об аресте подозреваемых поддержал и прокурор.

В суде Абызов вину не признал и заявил, что готов сотрудничать со следствием. В защиту бывшего министра выступили Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, Наталья Тимакова и Александр Волошин. Адвокаты просили суд отпустить бывшего министра по вопросам Открытого правительства под залог в размере 1 млрд рублей.

Бывший министр Открытого правительства был задержан накануне, 26 марта, у себя дома.

По версии следствия, Абызов и еще пять фигурантов дела мошенническим путем похитили 4 млрд руб., обманув ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области и Алтайского края. Как заявляют в СК, похищенные деньги были выведены за рубеж в подконтрольную Абызову офшорную компанию, тем самым подозреваемые поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность названных регионов страны.

В Следственном комитете заявили, что Абызов создал и возглавил преступную группу в период с 2011 по 2014 год.