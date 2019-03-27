Путешествие по Европе: Аликанте

Кристина Хинер, Euronews: "Мы отправились в путешествие, чтобы за два месяца до выборов узнать мнения граждан 14 европейских стран. Наша новая остановка — город Кальпе в провинции Аликанте. Испания стала для британцев одним из самых больших домов в Европе. По оценкам, в нашей стране проживают 300 тысяч британцев, из них в Аликанте — 130 тысяч. Они пригласили нас провести день за чаем, пирожными и танцами, чтобы рассказать о своей жизни в ситуации с "брекситом", о том, как для них происходит этот процесс, наполненный надеждой и страхом из-за того, что может произойти с Соединённым Королевством".

Euronews: "Что вы чувствуете в этой ситуации?"

Говорят британцы, живущие в Кальпе:

"Я чувствую себя очень рассерженным".

"Это всё неразбериха. Кажется, что никто не знает, что делает: одна сторона говорит одно, другая —другое... И народ не понимает ничего из того, что происходит".

"Если честно, то я перестала за этим следить. Сначала я попробовала, но потом ничего не поняла и решила не беспокоиться".

"Для страховки мы получим паспорта Ирландии, чтобы оставаться гражданами ЕС".

"Не знаю, будет ли всё так плохо в долгосрочной перспективе. Думаю, что как только решения будут приняты и власти начнут продвигаться, то Великобритания всё это переживет, в прошлом мы справлялись со многими проблемами, гораздо более серьёзными, чем "брексит".

В начале месяца испанские СМИ сообщили что Мадрид планирует предоставить британцам разрешение на проживание в стране, если "брексит" пройдет без соглашения с ЕС, а также принять меры, касающихся их трудовой деятельности и охраны здоровья.

Власти Испании заверяют, что готовы к возможному неупорядоченному выходу Великобритании из состава Евросоюза.