Армия - за самоустранение президента, но Бутефлика не уходит

Предложение высокопоставленного военного Алжира Ахмеда Гаида Салаха о признании нынешнего президента Бутефлики недееспособным и о передаче властных полномочий спикеру верхней палаты парламента - это не попытка военного переворота, оно находится в правовом поле, такова точка зрения экс-спикера нижней палаты парламента Аммара Саидани, его слова передает ТАСС.

Накануне вечером начальник штаба армии Алжира призвал Бутефлику признать свою недееспособность и самоустраниться от власти.

В Алжире почти шесть недель продолжаются протесты, поскольку Бутефлика, перенёсший инсульт шесть лет назад, решил выдвинуть свою кандидатуру на новый, уже пятый, президентский срок. Позднее он дезавуировал свои слова, заявив, что переносит дату следующего голосования, а в указанное время будет проведена конституционная реформа и осуществлены кадровые перестановки в верхних эшелонах власти, поскольку стране требуется переходный период.

Большая часть общества и пресса сочли, что таким образом Бутефлика продлевает свое пребывание у власти, так как в объявленный переходный период именно он остается президентом страны.

Предполагалось, что накануне соберется Конституционный совет, который, согласно Основному закону Алжира, уполномочен признавать недееспособность президента. Этого не произошло, как сообщается, "в связи с несоблюдением ряда процедурных моментов".

Манифестанты между тем с улиц уходить не намерены:

Мы не собираемся останавливаться, мы продолжим протестовать до тех пор, пока не достигнем цели - изменения состава правительства, они все должны уйти.

Это было мужественное заявление, это первый шаг на долгом пути к демократии, мы ценим сказанное, но мы говорим, что наш пыл оно не охладит, мы все равно придем к демократической республике.

Противники правящего режима подчеркивают, что намерены протестовать и продолжать продолжать манифестации вплоть до официальной отставки Бутефлики со своего поста.