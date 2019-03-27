Viking Sky: опасный круиз

Круизный лайнер Viking Sky благополучно завершил поход, едва не обернувшийся трагедией. В субботу в условиях сильного шторма он был вынужден бросить якорь в 5 километрах от норвежского берега из-за проблем с двигателем.

Судно, на борту которого находились 1373 пассажира, стало дрейфовать к скалистому берегу. Капитан послал сигнал бедствия, и к лайнеру сразу же были направлены спасательные суда и вертолёты.

Затем экипажу удалось завести три двигателя, и лайнер на буксире направился к близлежащему порту.