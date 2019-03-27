"Суперцветение" в долине Антилоп

Калифорнийская долина Антилоп благодаря дождливой зиме зацвела всеми красками. Особо тут выделяется калифорнийский мак. Тысячи туристов каждый день приезжают сюда, чтобы полюбоваться "суперцветением". Раньше такое природное явление наблюдалось в 2017 году, но тогда толпы посетителей существенно навредили флоре и фауне калифорнийской долины.

В этом же году "суперцветение" охраняется рейнджерами: они присутствуют на всей территории парка, туристам запрещено покидать пределы специально выделенных троп, а также делать фотографии на земле – не столько из-за нанесения вреда цветам, но и в целях предосторожности – в долине обитают очень ядовитые змеи.