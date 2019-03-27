Мозамбику грозит эпидемия холеры

Толпы людей в городе Бейра в Мозамбике скопились у медицинских центров в ожидании помощи. В стране готовятся к вспышке холеры на фоне разрушений от циклона "Идай".

Медперсонал раздает жителям концентрат хлора, в качестве временного решения для предотвращения передаваемых через воду заболеваний.

По словам представителей "Врачей без границ", эпидемия может быстро распространиться из-за плотного населения Бейры.

Первый и самый мощный удар "Идай"нанёс по пору Бейра - второму по величине мозамбикскому городу - а затем направился в сторону Зимбабве и Малави. В этих трех странах количество жертв превысило 800.