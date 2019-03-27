Цветение сакуры в Японии

В Японии начался сезон цветения сакуры, что свидетельствует о наступлении настоящей весны. Официально начало сезона цветения сакуры в Японии метеорологи объявили около недели назад - несколько раньше, чем обычно, однако именно сейчас он достиг апогея. В парках и на смотровых площадках Токио собираются как местные жители, так и туристы, чтобы насладиться прекрасными белыми и розовыми цветами и сфотографироваться. Продлится цветение сакуры в Токио примерно до конца первой недели апреля.