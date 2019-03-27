Тереза Мэй заявила о готовности к отставке с поста премьер-министра Великобритании

Обновление: По итогам рассмотрения альтернативных вариантов соглашения с ЕС Палата общин проголосовала за перенос даты "брексита". За эту поправку проглосовал 441 депутат, против — 105. Согласно принятым изменениям, выход Великобритании из Евросоюза должен состояться 22 мая, если соглашение о "брексите" будет одобрено Парламентом до конца марта. В противном случае "брексит" переносится на 12 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова к досрочной отставке, если на этом настаивают члены Палаты общин. В ходе встречи с парламентариями-консерваторами она сообщила, что пойдёт на это, если её вариант соглашения о "брексите" будет принят Парламентом.

После этого заявления, как передаёт Reuters, о намерении поддержать правительственный проект соглашения с ЕС заявили 25 консерваторов, которые ранее голосовали против "сделки". Предложения кабинета министров неоднократно проваливались при голосовании в Палате общин, в то время как сама Мэй заявляла, что это грозит стране неупорядоченным "жёстким брекситом".

Оппоненты Мэй в рядах её собственной партии обвиняют премьера в создании хаоса вокруг выхода из ЕС. Тем не менее, в преддверии решающих дебатов о соглашении с Евросоюзом премьер-министр успешно прошла испытание голосованием по вотуму доверия в собственной партии. Она осталась лидером и надолго защитила себя от внутрипартийных инициатив о смене правительства. Тем не менее Мэй уже обещала покинуть пост премьер-министра до следующих выборов, намеченных на 2022 г.