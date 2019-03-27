Пирамида Лувра отмечает юбилей

Пирамида Лувра была сооружена к 200-летию Великой французской революции в рамках градостроительных планов тогдашнего президента страны Франсуа Миттерана. Так он решил продлить историческую ось Парижа, которая еще называется Триумфальным путем.

В эти дни пирамида отмечает 30-летней юбилей, и один из подарков придуман современным художником ДжейАр.

ДжейАр при исполнении Фото Рейтер

Он говорит: "Вот идея, суть ее - быть или казаться, она призвана подчеркнуть архитектурные особенности, и это по-настоящему экзистенциальный вопрос".

Пирамида Лувра получила подарок к юбилею Фото Рейтер

Существование пирамиды в топографии Парижа повторило судьбу Эйфелевой башни: сначала сооружение жестко критиковали, но позднее выяснилось, что пирамида не только не испортила облик Лувра, но и придала ему дополнительную привлекательность.

К тому же пирамида успела стать героиней романов и кинофильмов,

и нынешний президент Франции произносил свою инаугурационную речь на ее фоне.