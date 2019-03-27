Статус "Айя-Софии": решать ЮНЕСКО

Турция не сможет поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле без согласия ЮНЕСКО. В организации заявили, что решение о превращении музея в мечеть должен принимать профильный Комитет Всемирного наследия. Ранее с данной инициативой - в преддверии намеченных на воскресенье выборов в местные органы власти - выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: по его словам, таким образом вход в "Айя-Софию" для представителей всех конфессий станет бесплатным. Данное предложение оценили не все.

"Речь идет не только о величайшем христианском храме, самом большом на протяжении многих веков, но и о наследии человечества. Собор занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об изменении его статуса оскорбляет не только чувства христианских верующих, но и мировое сообщество. Оно противоречит международному праву", - заявил глава МИД Греции Георгий Катругалос.

После захвата Константинополя османами в 1453 году и падения Византийской империи собор был превращен в мечеть, а почти пятьсот лет спустя - в музей, по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.