Статус "Айя-Софии": решать ЮНЕСКО

Турция не сможет поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле без согласия ЮНЕСКО. В организации заявили, что решение о превращении музея в мечеть должен принимать профильный Комитет Всемирного наследия. Ранее с данной инициативой - в преддверии намеченных на воскресенье выборов в местные органы власти - выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: по его словам, таким образом вход в "Айя-Софию" для представителей всех конфессий станет бесплатным. Данное предложение оценили не все.
После захвата Константинополя османами в 1453 году и падения Византийской империи собор был превращен в мечеть, а почти пятьсот лет спустя - в музей, по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.