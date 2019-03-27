Абдельазиз Бутефлика должен уйти. Вслед за армией покинуть свой пост ввиду слабого здоровья президента Алжира призвала партия правящей коалиции "Национальное демократическое собрание". Шесть лет назад 82-летний глава государства перенес инсульт и с тех пор появляется на публике крайне редко.

Ранее этот факт не помешал сторонникам Бутефлики из НДС, наряду с "Фронтом национального освобождения", поддержать его кандидадутуру на новый - пятый - прездентский срок. Но ситуация изменилась, после того как по стране прокатилась волна массовых протестов.

В результате в отставку ушел премьер-министр страны Ахмед Уяхья - лидер "Национального демократического собрания". Сам президент отказался от участия в выборах. При этом он перенес дату голосования на неопределенный срок. Противники правящего режима посчитали, что таким образом Бутефлика пытается вновь задержаться у власти.

План выхода страны из кризиса предложил начальник генштаба Национальной народной армии. Ахмед Гаид Салах также заявил о недееспособности Бутефлики. Он напомнил, что алжирская Конституция предусматривает отстранение действующего президента от должности в случае тяжелой или затяжной болезни. Согласно основному закону страны, в подобной ситуации временным главой государства назначается председатель парламента и в течение трех последующих месяцев проводятся досрочные выборы.

Массовые протесты продолжаются в Алжире уже несколько недель.