"Брексит": 16 альтернативных проектов договора с ЕС

Резюме брюссельских настроений от происходящего в Лондоне главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье: "Палата общин - в центре внимания".

Тем временем в Вестминстере намерены рассмотреть 16 альтернативных правительственному, вариантов соглашения с Евросоюзом.

В среду депутаты нижней палаты британского парламента проводят серию голосований по тем предложениям, которые отберет спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Голосование не будет носить обязательный к исполнению характер для кабинета министров, уже назвавшего попытку парламента перехватить контроль над процессом "брексита" "опасным прецедентом", но политическое давление на Терезу Мэй усиливается.

Цель - понять, какой из вариантов - жесткий "брексит", сохранение общей с ЕС таможни и рынка, проведение второго референдума или отзыв 50-ой статьи имеют шансы получить поддержку большинства депутатов и вывести ситуацию из кризиса.

Депутат от Лейбористской партии Хилари Бенн считает, что можно выйти из ЕС, не "выходя" из общеевропейского таможенного союза: "Мой вариант соглашения или вообще без соглашения" - эту мантру премьера мы слышали много раз. Парламент получил возможность показать, что его мнение нельзя игнорировать, и парламент способен показать свои лидерские качества".

В среду (это сообщает Рейтер со ссылкой на источники в Консервативной партии) "с определенной долей вероятности, на встрече с членами правительства Тереза Мэй может назвать дату своей отставки с постов лидера тори и премьер-министра Великобритании".



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