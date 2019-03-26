Ватикан: женщины сдаются

Женщины «выбросили белый флаг»: вся женская часть редакции женской газеты Ватикана объявила об уходе из издания.

Сотрудницы Women Church World, приложения к официальному органу Святого престола L'Osservatore Romano, утверждают, что подверглись резкой критике, давлению и дискредитации после ряда статей, осуждающих сексуальные преступления католических священников.

Люцетта Скараффиа, основательница газеты:

«После прихода нового руководства у нас возникли, скажем так, проблемы с исполнением наших обязанностей — по сравнению со свободой и креативностью, которые были при старом начальстве. Получилось, будто у газеты теперь две души, и одна явно настроена против нас. Мы не хотели противостояния „женщины против женщин“, мы хотели избежать конфликтов, и потому спустя семь лет приняли решение прекратить всё это».

Речь, по словам журналисток, не только о скандале вокруг педофилии в католической церкви, но также и о вопросах, касающихся домогательств к женщинам. Свою позицию они публикуют в апрельском номере газеты, а также в открытом письме главе римско-католической церкви Франциску.

Назначенный в прошлом году главный редактор «Оссерваторе романо» Андреа Мондо отрицает обвинения в попытках «установить беспрекословный контроль мужчин» над автономным женским изданием.